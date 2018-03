171 Tage nach der Wahl ist die neue Bundesregierung aus Union und SPD im Amt.

Bundestagspräsident Schäuble vereidigte nach Bundeskanzlerin Merkel auch die Minister des Kabinetts. Damit endet die längste Regierungsbildung in der Geschichte der Bundesrepublik.



Zuvor hatten Merkel und ihre Minister die Ernennungsurkunden von Bundespräsident Steinmeier erhalten. In einer Rede forderte Steinmeier die Bundesregierung auf, verloren gegangenes Vertrauen bei den Bürgern zurückzugewinnen. Sie sei gut beraten, genau hinzuhören und hinzuschauen, auch auf die alltäglichen Konflikte im Land - fern der Weltpolitik. Zudem betonte Steinmeier, es sei gut, dass die Zeit der Ungewissheit und Verunsicherung vorbei sei.



Die CDU-Vorsitzende Merkel war am Vormittag im Parlament zum vierten Mal zur Bundeskanzlerin gewählt worden. Merkel bekam 364 Ja-Stimmen - neun mehr als notwendig. 315 Abgeordnete stimmten mit Nein. Zahlreiche Parlamentarier der Koalitionsfraktionen haben Merkel demnach die Unterstützung verwehrt: CDU, CSU und SPD verfügen zusammen über 399 Sitze im Parlament.



SPD-Fraktionschefin Nahles zeigte sich überrascht davon: Es seien mehr Gegenstimmen gewesen als sie erwartet habe, sagte sie dem Sender "Welt". Sie beteuerte, dass ihre Fraktion geschlossen für Merkel gestimmt habe. Unionsfraktionschef Kauder nannte das Wahlergebnis gegenüber n-tv gut: Merkel sei im ersten Durchgang zur Kanzlerin gewählt worden und die Union freue sich riesig. Oppositionspolitiker nannten das Wahlergebnis einen "schlechten Start" für Merkel und ihre neue Regierung.



Nach der Wahl im Bundestag überreichte Steinmeier zunächst Merkel die Ernennungsurkunde. Anschließend legte sie im Bundestag den Amtseid ab, bevor dann das gesamte Kabinett ernannt wurde.



Über Merkels bevorstehende vierte Amtszeit können Sie hier noch einen Beitrag lesen, über das neue Kabinett zudem einen "Hintergrund".

