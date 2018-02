Nach Amoklauf in Florida

US-Präsident Trump will nach dem Amoklauf im Bundesstaat Florida die Sicherheit an Schulen erhöhen.

Die Regierung werde alles tun, um Kinder und Lehrer zu schützen, sagte Trump im Weißen Haus in Washington. Wie das genau geschehen soll, blieb offen. Auch zu Forderungen der oppositionellen Demokraten nach schärferen Waffengesetzen äußerte sich Trump nicht.



Der mutmaßliche Täter wurde inzwischen wegen Mordes angeklagt. Der 19-Jährige hatte gestern an seiner früheren Schule mindestens 17 Menschen erschossen und zahlreiche weitere verletzt. Der junge Mann soll einer Rassistenvereinigung nahegestanden haben. Zudem gab es laut Bundespolizei FBI schon im vergangenen Jahr Hinweise auf einen Internet-Kommentar, in dem ein solcher Amoklauf quasi angekündigt worden war. Es sei aber nicht gelungen, die Person dahinter zu identifizieren.

