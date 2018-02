Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung hat in Halle eine Moschee besucht, auf die vor zwei Wochen unbekannte Täter Schüsse abgegeben hatten.

Özoguz warnte in diesem Zusammenhang vor einer wachsenden Religionsfeindlichkeit. Es gebe in Deutschland Feindseligkeiten gegen Muslime ebenso wie einen neuen Antisemitismus, sagte die SPD-Politikerin. Der Generalsekretär des Zentralrats der Muslime, Yazidi, betonte, der Angriff sei von einzelnen Menschen verübt worden und spreche nicht für die Bürger in Sachsen-Anhalt und Deutschland.



Bei dem Angriff Anfang Februar wurde ein 34-jähriger Syrer durch ein abgepralltes Projektil leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei gab es seit 2015 sieben Vorfälle im Umfeld der Moschee, unter anderem wurden Böller geworfen.

