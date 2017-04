Der festgenommene Tatverdächtige für den Anschlag auf die Mannschaft von Borussia Dortmund hat den Ermittlern zufolge wohl aus Habgier gehandelt.

Der Mann habe mit dem Anschlag den Kurs von BVB-Aktien beeinflussen und von einem Kurssturz profitieren wollen, teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Er sei heute Morgen im Raum Tübingen gefasst worden. Demnach handelt es sich um einen 28-Jährigen mit deutscher und russischer Staatsbürgerschaft. Ihm wird versuchter Mord, Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der nordrhein-westfälische Innenminister Jäger erklärte über Twitter, die Festnahme zeige, wie wichtig es gewesen sei, in alle Richtungen zu ermitteln.



Nach der Tat waren verschiedene Bekennerschreiben aufgetaucht, in denen radikal-islamistische und rechtsextreme Motive genannt wurden. Daran gab es allerdings bald Zweifel. Am Dienstag vergangener Woche waren neben dem Mannschaftsbus des BVB drei mit Metallstiften bestückte Sprengsätze explodiert. Der Spieler Marc Bartra und ein Polizist wurden verletzt.