Frankreich hat seine Sicherheitskräfte nach dem Anschlag gestern in Paris in höchste Alarmbereitschaft versetzt.

Premierminister Cazeneuve erklärte, mehr als 50.000 Polizisten und alle Spezialeinheiten würden eingesetzt, um den Schutz der Bürger während der Wahl am Sonntag zu gewährleisten. Er rief die Bürger zugleich auf, sich von der Terrorgefahr nicht einschüchtern zu lassen. Ähnlich äußerte sich Präsidentschaftskandidat Macron, der seine Wahlkampfveranstaltungen für heute absagte. Die französischen Ermittler fahnden nach einem weiteren Verdächtigen. Der Mann sei von belgischen Behörden bereits identifiziert worden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Paris. Die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtet, in dem Zusammenhang habe sich ein Mann den Behörden in Antwerpen gestellt.



Die Identität des Todesschützen ist der belgischen Staatsanwaltschaft zufolge noch ungeklärt. Es gebe keine Hinweise, dass der Mann belgischer Staatsangehöriger sei. Äußerungen der Terrororganisation IS, die den Anschlag für sich reklamierte, hatten darauf hingedeutet. - Auf den Champs-Elysées hatte ein Mann gestern Abend einen Polizisten erschossen und zwei weitere Polizisten sowie eine Touristin verletzt.