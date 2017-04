Bundesinnenminister de Maizière will mit seiner Anwesenheit beim Champions-League-Viertelfinale Dortmund gegen Monaco nach eigenen Worten ein Zeichen gegen den Terror setzen.

Nach dem Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus des BVB wolle er seine Unterstützung zum Ausdruck bringen, sagte de Maizière in mehreren Interviews. Gegenüber dem WDR-Hörfunk ergänzte der Innenminister, Deutschland wolle sich in seinem freiheitlichen Leben nicht einschüchtern lassen. Er setze auf schnelle Ermittlungsergebnisse durch die Bundesanwaltschaft und das BKA. Die Polizei hat nach den Explosionen in Dortmund gestern zwei Männer unter Verdacht. Ein 25Jähriger wurde vorläufig festgenommen.



Das nachgeholte Spiel im Dortmunder Stadion steht unter strengster Bewachung. Alle Zuschauer wurden beim Einlass noch genauer überprüft als üblich, und Sprengstoffhunde sind im Einsatz. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Auch das zweite Champions-League-Spiel heute Abend in München wird streng kontrolliert. Die Münchner Polizei hat ihr Sicherheitskonzept vor der Partie gegen Real Madrid geändert und das Personal deutlich aufgestockt. Das Spiel in München wird um 20 Uhr 45 angepfiffen.