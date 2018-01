Die Organisation Save the Children hat nach dem Angriff auf ihr Büro in Ostafghanistan die Arbeit landesweit eingestellt.

Alle Büros seien geschlossen worden, hieß es in sozialen Medien. Bei dem Angriff in Dschalalabad wurden mindestens vier Menschen getötet und 20 weitere verletzt. Zu dem Anschlag bekannte sich die Terrormiliz Islamischer Staat. Save the Children ist seit 1976 in Afghanistan vor allem in den Bereichen Gesundheit und Bildung aktiv.



Auch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hat wegen der schlechten Sicherheitslage im Land vor kurzem seine Arbeit stark eingeschränkt.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.