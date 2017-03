Im Streit um verbotene Wahlkampfauftritte in den Niederlanden hat der türkische Präsident Erdogan den Ton nochmals verschärft.

Er warf der Regierung in Den Haag "Staatsterrorismus" vor. Zudem lastete er den Niederlanden das Massaker von Srebrenica an. Erdogan wird mit den Worten zitiert: "Wie verdorben ihre Natur und ihr Charakter ist, wissen wir daher, dass sie dort 8.000 Bosniaken ermordet haben." Der niederländische Regierungschef Rutte nannte die Äußerungen eine "widerliche Geschichtsverfälschung".



Das Massaker in Srebrenica war 1995 von bosnisch-serbischen Truppen verübt worden. Niederländische Blauhelm-Soldaten hatten den Angreifern die Stadt zuvor kampflos überlassen.