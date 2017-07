Nach der Befreiung der irakischen Stadt Mossul von der Terrormiliz IS stockt Deutschland seine Hilfen für den Wiederaufbau auf.

Es würden im laufenden Jahr zusätzliche 100 Millionen Euro bereitgestellt, sagte Entwicklungsminister Müller den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Bislang seien rund 50 Millionen Euro gezahlt worden. Der CSU-Politiker betonte, jetzt werde man die Programme schnell ausbauen. Schwerpunkte seien die Wasser- und Stromversorgung, der Bau von Unterkünften und die medizinische Versorgung.



Mossul war drei Jahre lang unter Kontrolle des IS und dessen wichtigstes Zentrum im Irak. Die Regierung in Bagdad hatte vor gut einem Monat den Sieg über die Terrormiliz in der Stadt erklärt.