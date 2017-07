Nach Befreiung vom IS

Der Geschäftsführer der internationalen Nothilfsorganisation Mission East, Hartzner, hat die Lage im irakischen Mossul als absolute Katastrophe bezeichnet.

Hunderttausende Menschen hätten nichts zu essen, sagte Hartzner im Deutschlandfunk. Ein Großteil der zurückkehrenden Bevölkerung leide unter akuter Unterernährung. Es fehle an Wasser, Lebensmitteln und Unterkünften. Hartzner verglich die Situation mit Stalingrad oder Berlin im Zweiten Weltkrieg. Die irakische Armee habe sich bisher nur auf den militärischen Einsatz fokussiert. Einen Plan für den Wiederaufbau gebe es nicht. Der UNO fehle das Geld, um die Menschen in Mossul zu versorgen, betonte Hartzner.



Anfang der Woche hatte die irakische Regierung Mossul für endgültig befreit erklärt. Von der Stadt aus hatte IS-Anführer al-Bagdadi im Jahr 2014 einen eigenen Staat der Terrormiliz in Syrien und im Irak ausgerufen.