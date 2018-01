Der iranische Richter Ayatollah Shahroudi befindet sich offenbar auf dem Weg in sein Heimatland.

Shahroudi, der hunderte Todesurteile verhängt hatte, war in einer Privatklinik in Hannover in Behandlung gewesen. Die Polizei Hannover bestätigte mehreren Medien, dass der Richter die Stadt verlassen habe. Nach Angaben der iranischen Oppositionsbewegung Nationaler Widerstandsrat Iran mit Sitz in Berlin wollte Shahroudi mit seinen sechs Begleitern noch heute in die iranische Hauptstadt Teheran ausfliegen - möglicherweise von Hamburg aus.



Die Bundesanwaltschaft prüft, ob sie gegen Shahroudi wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu ermitteln hat. Die Behörde sammelt nach eigenen Angaben nun Material, um den Sachverhalt rechtlich zu prüfen. In mehreren Strafanzeigen unter anderem des Grünen-Politikers Beck wird Shahroudi vorgeworfen, Todesurteile gegen Kinder bestätigt zu haben. Beck warf auf Twitter außerdem die Frage auf, wer von dem Aufenthalt des Richters in Deutschland und der Erteilung des Visums wusste. Shahroudi war von 1999 bis 2009 auch Justizchef des Irans.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.