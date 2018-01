Der AfD-Bundestagsabgeordnete Maier will sich offenbar bei Noah Becker, dem Sohn von Boris Becker, für seine Äußerung auf Twitter entschuldigen.

Das geht aus einer internen Mail hervor, die dem Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks vorliegt. Er bedauere diesen Vorfall sehr, schreibt Maier an AfD-Sprecher Lüth. So etwas werde nicht mehr vorkommen.



Über Twitter hatte der Politiker Noah Becker aufgrund seiner Hautfarbe diffamiert. Später wurde der Kommentar gelöscht. Maier, der zum rechten Flügel seiner Partei gezählt wird, erklärte, nicht er, sondern ein Mitarbeiter sei für den Tweet verantwortlich gewesen. Dieser sei inzwischen abgemahnt worden. Eine solche Wortwahl sei nicht sein Stil.



Führende AfD-Politiker hatten Maier scharf kritisiert. Parteichef Meuthen nannte die Äußerung rassistisch. Auch der zweite AfD-Vorsitzende Gauland reagierte verärgert. Am Montag will der Vorstand über die Angelegenheit und mögliche Konsequenzen beraten.

