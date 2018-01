Der Sohn von Boris Becker, Noah Becker, will juristisch gegen den AfD-Bundestagsabgeordneten Maier vorgehen.

Hintergrund ist die rassistische Äußerung auf dem Twitter-Profil des Politikers, die auch innerhalb der Partei für Kritik gesorgt hatte. Der Anwalt Beckers teilte mit, gegen Maier seien bereits in der vergangenen Woche wegen aller in Betracht kommender Delikte Strafanzeige erstattet sowie Strafantrag gestellt worden. Morgen will der AfD-Vorstand über mögliche Konsequenzen beraten.

