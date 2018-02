Deutschland muss sich nach einem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union auf mindestens 3 Milliarden Euro mehr Beitragszahlung pro Jahr einstellen.

Diese Größenordnung nannte Haushaltskommissar Oettinger der "Bild"-Zeitung. Es gebe neue Aufgaben für Europa, etwa den Schutz der Außengrenzen oder den Kampf gegen den Terror. Daher gelte es, die durch den Brexit entstehende Lücke zu schließen. Etwa die Hälfte werde die EU-Kommission selbst durch Kürzungen im bestehenden Haushalt ausgleichen, betonte Oettinger. Deutschland ist bereits größter Nettozahler der EU. 2016 flossen 12,9 Milliarden mehr in den gemeinsamen Haushalt ein, als aus EU-Töpfen in die Bundesrepublik zurückflossen.



Auf höhere Zahlungen an die EU hatten sich auch Union und SPD in ihren Verhandlungen über eine Neuauflage der Großen Koalition grundsätzlich bereits geeinigt.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.