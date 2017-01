Nach Brexit-Rede Sorgen in Schottland und Nordirland vor hartem Bruch mit EU

"Harter Brexit wäre wirtschaftliche Katastrophe für Schottland": Nicola Sturgeon, Regierungschefin des britischen Landesteils. (dpa / picture alliance / Robert Perry)

Nach der Brexit-Rede der britischen Premierministerin May wird in einigen Landesteilen die Sorge vor negativen Folgen laut.

Schottlands Regierungschefin Sturgeon kritisierte, der angekündigte klare Bruch mit der EU wäre aus Sicht Edinburghs eine "wirtschaftliche Katastrophe". Die Zentralregierung in London dürfe Schottland nicht aus der EU reißen, ohne dass dessen Bürger über eine andere Zukunft entscheiden könnten. Sie spielte damit auf die Möglichkeit eines erneuten Unabhängigkeitsreferendums an. Die Schotten hatten mehrheitlich gegen einen Brexit gestimmt, ebenso die Menschen in Nordirland. Dort erklärte der Vorsitzende der Sinn Fein-Partei, Adams, es sei unwahrscheinlich, dass Londons Kurs keine Nachteile im bislang offenen Grenzverkehr zur Republik Irland mit sich bringe.



Dort verläuft die einzige gemeinsame Grenze zwischen Großbritannien und einem weiteren Land der Europäischen Union.