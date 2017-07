Nach dem schweren Busunglück in Bayern mit 18 Toten erwägt Bundesverkehrsminister Dobrindt höhere Bußgelder für Gaffer.

Es sei unverantwortlich, wenn auf der Gegenfahrbahn die Geschwindigkeit drastisch vermindert werde, um zu sehen, was passiert sei, sagte der CSU-Politiker im ARD-Fernsehen. Er sei bereit, die Bußgelder zu erhöhen, wenn mehr abschreckende Wirkung nötig sei. Mit Blick auf die Probleme mit der Bildung einer Rettungsgasse meinte Dobrindt, wer die Einsatzkräfte behindere, könne auch mit Gefängnis bestraft werden. Nach dem Unfall hatte bereits Bayerns Innenminister Herrmann von einem beschämenden Verhalten mancher Autofahrer gesprochen. Da die Rettungsgasse nicht breit genug gewesen sei, hätten vor allem die großen Einsatzfahrzeuge wertvolle Zeit verloren, sagte er. Und auf der Gegenfahrbahn hätten Gaffer zudem beinahe weitere Unfälle verursacht.



Bei dem Unfall auf der Autobahn 9 bei Münchberg waren 18 Menschen ums Leben gekommen und 30 verletzt worden. Ein Reisebus war auf einen Sattelzug aufgefahren und in Brand geraten. In dem Bus waren eine Senioren-Reisegruppe und zwei Fahrer.