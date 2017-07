Nach dem Busunglück in Bayern mit 18 Toten hat Innen- und Verkehrsminister Herrmann schärfere Kontrollen angekündigt.

Wieder einmal sei keine vernünftige Rettungsgasse gebildet worden, obwohl es eine klare rechtliche Regelung dazu gebe, sagte der CSU-Politiker im Deutschlandfunk. Dabei müsse jedem klar sein, dass er selbst einmal in die Situation geraten könne und dann Hilfe benötige. In Bayern würden deshalb die Kontrollen bei Staus verstärkt. In den nächsten Tagen würden die Verkehrsminister des Landes und des Bundes erneut über höhere Strafen beraten. Er glaube aber nicht, dass die Höhe der Bußgeldes entscheidend sei, meinte Herrmann.



Bundesverkehrsminister Dobrindt hatte sich bereit erklärt, die Bußgelder zu erhöhen, wenn mehr abschreckende Wirkung nötig sei. Mit Blick auf die Probleme mit der Bildung einer Rettungsgasse meinte Dobrindt, wer die Einsatzkräfte behindere, könne auch mit Gefängnis bestraft werden.



Unklar ist weiter, warum der Reisebus bei dem Auffahrunfall auf der Autobahn 9 völlig ausbrannte. Der Kraftfahrexperte des TÜV Rheinland, Sander, kritisierte im ZDF, dass die seit November 2015 in den Bussen verpflichtenden Notbremssysteme zu leicht abgeschaltet werden könnten. Der Leiter der Unfallforschung der Versicherer, Brockmann, bemängelte außerdem, dass die Materialien, die im Innenraum vieler Busse verbaut würden, deutlich leichter entflammbar seien, als die, die die Deutsche Bahn verwendet.