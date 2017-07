Nach Busunfall in Bayern

Die Ursache für das Busunglück auf der Autobahn 9 in Bayern ist weiter unklar.

Nach Angaben der Polizei sollen heute - soweit das möglich ist - die Überlebenden der Katastrophe befragt werden, unter ihnen auch einer der beiden Fahrer. Der Reisebus mit einer Seniorengruppe an Bord war gestern früh bei Münchberg an einem Stau-Ende auf einen Lkw aufgefahren und in Flammen aufgegangen. 18 Menschen kamen ums Leben, 30 weitere wurden teils schwer verletzt.