Nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund überprüfen die Bundesländer ihre Sicherheitsmaßnahmen für Großveranstaltungen.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, hat es dazu bereits am Mittwoch eine Telefonkonferenz der zuständigen Experten gegeben. Dabei sei vereinbart worden, die Einsatzkonzepte für Kultur- und Sportereignisse, aber auch für die Ostermärsche der aktuellen Gefahrenlage anzupassen - etwa durch mehr Sicherheitspersonal.



Wer den Anschlag auf den BVB-Bus begangen hat, ist derweil weiter unklar. Die Bundesanwaltschaft bestätigte, dass Islamwissenschaftler nach einer Prüfung des Bekennerschreibens Zweifel an einem islamistischen Hintergrund haben. Beim "Tagesspiegel" in Berlin ging eine Bekenner-E-Mail mit rechtsextremen Positionen ein. Die Behörden nähmen das Schreiben ernst.