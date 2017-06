Nach Comey-Anhörung Ein moralisches Waterloo für Trump

Noch nie sei Donal Trump so konzise als prinzipienloser Machtmensch entlarvt worden wie in der Anhörung des geschassten FBI-Chefs James Comey, kommentiert Thilo Kößler. Es gehe in dem Fall um die Frage, welche Gesellschaftsordnung sich in den USA durchsetzen wird: die der Autokraten oder die der Demokraten.