Nach dem Absturz Russische Ermittler prüfen Zeugenaussagen

Rettungsmannschaften suchen im Schwarzen Meer nach Opfern und Trümmern der abgestürzten russischen Militärmaschine. (AFP/Yekaterina LYZLOVA)

Zwei Tage nach dem Absturz einer russischen Militärmaschine über dem Schwarzen Meer gehen Ermittler neuen Hinweisen nach.

Das russische Untersuchungskomitee teilte in Moskau mit, man habe mehrere Zeugen ausfindig gemacht, darunter einen Mann, der den Absturz gefilmt habe. Zudem würden Treibstoffproben aus dem Fahrzeug analysiert, das die Maschine betankt habe. Am Mittag war bereits einer der Flugschreiber geborgen worden.



Bislang gehen die Ermittler von einem Pilotenfehler oder technischem Versagen als Absturzursache aus. Die Tupolew war am ersten Weihnachtstag kurz nach dem Start in Sotschi verunglückt. Alle 92 Menschen an Bord kamen ums Leben.