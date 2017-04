Auf den ersten Blick schien alles ganz einfach: Der Anschlag auf den Mannschaftsbus der BVB-Profis verlief den Umständen entsprechend eher glimpflich, relativ schnell wurde ein Islamist als Tatverdächtiger gefasst und keine 24 Stunden nach der Absage fand das Spiel statt.

Dabei bejubelten sich alle gegenseitig: die UEFA, die Dortmunder Vereinsführung, aber auch die Fans – gemeinsam mit wichtigen Vertretern der Politik hieß es: Wir haben dem Terror getrotzt und ein weiteres Mal unter Beweis gestellt, dass wir uns weder von religiösen Faschisten noch von Sicherheitsfanatikern unter Druck setzen lassen. Wir leben und wir lassen uns dieses freie Leben von niemandem nehmen!

Es wäre schön, wenn es wirklich so wäre. Leider tauchen hinter der Fassade der schönen Inszenierung von gestern Abend viele Fragen auf, die einen, je länger man darüber nachdenkt, immer ratloser machen. Erstens scheint jetzt, also gut 48 Stunden nach der Attacke nicht einmal ansatzweise klar zu sein, wer die Bomben gezündet hat. Der verhaftete Islamist mag ein kampferprobter Fanatiker sein, er hat mit den Ereignissen in Dortmund eher nichts zu tun. Ich frage mich, ob der Öffentlichkeit mit der schnellen Festnahme nicht ein nettes Spektakel geboten werden sollte, nach dem Motto: der Staat ist handlungsstark und durchsetzungsfähig.

Es wäre besser, wenn alle Beteiligten länger schweigen

Nur: das ist Symbolpolitik, es hinterlässt bei mir eher ein Gefühl von Unsicherheit, denn es könnten reine Ersatzhandlungen sein. Es wäre besser, wenn alle Beteiligten länger schweigen, zumindest so lange, wie sie nichts wissen. Das setzt freilich eine Öffentlichkeit voraus, die lernen muss, mit Ungewissheiten umzugehen. Nicht zuletzt unsere Zunft, die Journalisten beteiligten sich allerdings in zunehmendem Maße an einem schlechten Wettbewerb um die schnellste Schlagzeile, die neueste Sondersendung, obwohl es nichts und rein gar nichts zu vermelden gibt; außer vielleicht der Tatsache, dass die Behörden – hoffentlich – professionell ermitteln.

Hinter all diesen Nebelkerzen verschwand zunächst aus dem Blickfeld, dass es sich bei der Attacke um einen höchst gefährlichen Angriff auf die gesamte Mannschaft des Champions-League Teilnehmers aus Dortmund handelte. Die Sprengkraft war so ausgelegt, dass es viele Tote hätte geben können – wie in Paris, wie in Berlin. Noch weit mehr als einhundert Meter vom Tatort entfernt gingen Scheiben zu Bruch; grenzt es an ein Wunder, dass es im Bus nur einen Verletzten gegeben hat.

Damit kommen wir zur dritten Frage: Durfte man wirklich nur 24 später die Champions-League-Show fortsetzen? Die Gründe dafür sind schnell genannt: Ja, wir wollen nicht vor dem Terror einknicken, sagen die Verantwortlichen beim BVB und bei der UEFA! Richtig, aber sie machen wieder einmal genau das, was sie immer machen. Der einzelne Spieler ist nur eine Randfigur in diesem Millionenspiel; für das sie – zugegeben – fürstlich entlohnt werden. Nein, diese Art von Symbolpolitik beruhigt mich überhaupt nicht!