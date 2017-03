Nach dem Anschlag von London hält die britische Polizei jetzt noch einen Verdächtigen fest.

Es handele sich um einen 58-Jährigen, der vor zwei Tagen in Birmingham in Gewahrsam genommen worden sei, teilte ein Sprecher mit. Ein anderer Mann sei zuvor freigelassen worden, ebenso wie neun weitere Personen. - Die Polizei war nach dem Anschlag am Mittwoch mit Razzien an verschiedenen Orten gegen Verdächtige vorgegangen. Bei dem Attentat waren fünf Menschen - darunter der mutmaßlich islamistische Angreifer - getötet und 50 verletzt worden.