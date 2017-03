Politiker in aller Welt haben mit Bestürzung auf den Anschlag in London reagiert.

Der Terrorismus betreffe uns alle, sagte der französische Präsident Hollande. Bundeskanzlerin Merkel erklärte, auch wenn der Hintergrund der Taten noch präzise aufzuklären sei, stünden die Deutschen fest und entschlossen an der Seite Großbritanniens. Außenminister Gabriel sprach von einem Angriff, der auf das Herz der Demokratie ziele.



US-Präsident Trump telefonierte mit der britischen Premierministerin May. Wie das Weiße Haus mitteilte, bot Trump dabei die Unterstützung der US-Behörden an, um den Anschlag aufzuklären und die Verantwortlichen zur Verantwortung zu ziehen.