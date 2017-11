Nach dem Terroranschlag in New York mit acht Toten hat die Polizei Einzelheiten zu der Tat bekanntgegeben.

Ein Sprecher sagte, der festgenommene Mann aus Usbekistan habe den Anschlag wochenlang geplant und offenbar im Namen der IS-Terrormiliz ausgeführt. Im Tatfahrzeug seien verschiedene Messer gefunden worden.

In der vergangenen Nacht und heute früh habe es mehrere Durchsuchungen gegeben.



US-Präsident Trump erklärte in einer Twitter-Nachricht, der Attentäter sei über eine Green-Card-Verlosung in die USA gekommen. Man müsse diesen Wahnsinn stoppen. Er wolle ein anderes Zuwanderungs-System, das auf den beruflichen Fähigkeiten der Bewerber basiere.



Inzwischen sicherte die Bundesregierung den USA ihre Unterstützung zu.

Bundesaußenminister Gabriel erklärte, Deutschland stehe im Kampf gegen die sinnlose Gewalt fest an der Seite der USA. Innenminister de Maizière betonte, der Anschlag sei ein weiterer schrecklicher Beleg dafür, dass die westliche Welt gemeinsam im Fokus des islamistischen Terrorismus stehe.