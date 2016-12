Eine Gefahr ist vorüber - vorerst - durch den Tod des mutmaßlichen Terroristen Amri. Nichts mehr als dies ist gewiss. Alles andere ist Frage, Verdacht, Angst, Reflex, Simulation von Sicherheit - vorerst. Es gibt den Verdacht des Versagens der Sicherheitskräfte und Ermittler nach dem Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt und nach der Flucht des gesuchten mutmaßlichen Terroristen von Berlin über Frankreich nach Italien.

Es gibt begründete Angst der Bürger. Es gibt Menschen, die wollen fühlen, die wollen nicht wissen. Und - es gibt eine hasserfüllte Instrumentalisierung der Tat. Bewundernswert aus meiner Sicht ist, dass sehr wohl das eine vom anderen unterschieden wird. Ein Terroranschlag in unserem Land nährt Gefahren. Die Gefahr eines nur ruchlosen Verdachts, eines Generalverdachts gegenüber Flüchtlingen ist nicht darunter. Und das ist eine erwachsene Selbstverständlichkeit, die mich beruhigt - vorerst.

Viele offene Fragen

Aber - wurde wirklich alles getan? Warum reisen Gefährder durch Europa? Gilt für diese Gefährder auch die Meldepflicht? Gibt es Versagen - von wem und wie und warum? Ein Mann wurde gesucht. Auf den Tunesier Amri konzentrierten sich die Ermittler. Der Mann galt als Gefährder, kam über Italien nach Deutschland, sollte abgeschoben werden, was nicht gelang, tauchte unter.

Hat der Staat, haben die verschiedenen Bundesländer untereinander alles getan, um diesen Mann auch aufzuhalten? Es ist noch längst nicht klar, was zutrifft. Auszuhalten sind offene Flanken einer freiheitlichen Gesellschaft: Es gibt mehr als 500 Gefährder im Land, die im Blick zu behalten ganz offensichtlich nicht gelingt, so wie die Sicherheits-Strukturen derzeit konstruiert sind. Die Sicherheits-Verfasstheit verspricht mehr als sie hält, ist ob der Gewaltbereitschaft und Gewaltkraft der Gefährder offenbar nicht wehrhaft genug.

Verantwortlichkeiten müssen festgehalten werden

Niemand, der wachen Verstandes ist, will den gegenwärtigen Moment des Gedenkens an die Opfer stören. Verantwortlichkeiten indes müssen festgehalten werden und das Eingeständnis: Es gibt auf viele Fragen noch überhaupt keine Antworten. Die Debatte hat begonnen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Gefährder anders überwacht werden müssen. Es ist nicht einzusehen, dass Länder wie Tunesien Abschiebungen behindern, verzögern, ja verweigern können.

Es ist nicht hinnehmbar, dass Menschen im Land unzureichend kontrolliert und mit vielfach gefälschten Ausweispapieren unterwegs sind, Asyl beantragen und untertauchen können. Diese Tatsachen zu benennen ist entscheidend. Das ist keine Bodenlosigkeit, keine Unverschämtheit, sondern Recht. Gutes Recht. Und es ist nicht hinnehmbar, dass Daten erfasst, aber nicht ausgetauscht werden. Nicht in Europa und auch nicht innerhalb Deutschlands. Wozu bitte sehr gibt es das gemeinsame Anti-Terrorzentrum, wenn diese gemeinsame Einrichtung aus Länderegoismen besteht?

Über gescheiterte Integration nachdenken

Nachdenklich sind diejenigen, die angesichts des Terrors die Frage stellen, warum nicht mehr berechtigte Sicherheitsbelange öffentlich besprochen werden. Nachdenklich sind diejenigen, die vom Recht eines starken Staates sprechen, dem gelingen muss: Sicherheit im besten Sinne versuchen zu gewährleisten - immer mit der nicht auszuschließenden Gewissheit, diese Sicherheit niemals ganz und gar erreichen zu können. Verantwortliche Politik in Bund und Ländern muss den Austausch darüber führen. Und dieses Land, das die Integration von Flüchtlingen auch im eigenen Interesse will, muss auch über gescheiterte Integration nachdenken und sprechen und dafür Konzepte entwickeln.

Deutschland ist ein gehaltenes Land und Deutschland ist ein gefährdetes Land. Professionelle, überdachte Sicherheitskonzepte und gelebte, wenn auch gefährdete Freiheit gehören zusammen, sind keine Gegensätze. Beide müssen immer wieder auf neue Herausforderungen ausgerichtet werden.

Es geht um Vollzugsprobleme der Sicherheit, der Strafjustiz womöglich auch und der Politik in Bund und Ländern, nicht ausgeschlossen. Es geht nicht zuerst um neue Gesetze. Es geht um Bedacht. Verteidigen müssen wir alle eine offene freiheitliche, gefährdete Gesellschaft. Und besinnen können wir uns auf ihre Kraft einer großartigen Rechtsstaatlichkeit, einer Vernunft und auf ihre Fähigkeit zum Ausgleich. Und zeitgleich müssen wir alle einen neuen Alltag der Gefährdung zu leben lernen. Nichts anderes bleibt uns übrig. Nur eine Gefahr ist vorüber.

Birgit WentzienBirgit Wentzien wurde 1959 in Hamburg geboren. Sie absolvierte eine Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München sowie ein Studium der Kommunikationswissenschaften und Politologie an der dortigen Ludwig-Maximilians-Universität. Es folgte 1985 bis 1986 ein Volontariat beim SDR in Stuttgart, wo sie bis 1992 als Redakteurin, Moderatorin und Autorin im Bereich Politik tätig war. 1993 ging sie als Korrespondentin nach Berlin, wo sie ab 1999 als stellvertretende Leiterin, ab 2004 als Leiterin des SWR-Studios Berlin amtierte. Seit 1. Mai 2012 ist Birgit Wentzien Chefredakteurin des Deutschlandfunk.