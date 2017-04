Nach dem Sprengstoff-Anschlag auf die Mannschaft von Borussia Dortmund hat sich die Hoffnung auf einen raschen Fahndungserfolg bislang nicht erfüllt.

Es werde in alle Richtungen ermittelt, sagte der nordrhein-westfälische Innenminister Jäger. Es könne auch nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei den Tätern um gewaltbereite Fußballfans handele.



Die Bundesanwaltschaft Karlsruhe teilte unterdessen mit, dass gegen den festgenommenen Iraker Haftbefehl erlassen wurde. Der 26-Jährige war zwar nach Überzeugung der Ermittler nicht an der Tat in Dortmund beteiligt. Ihm wird aber vorgeworfen, sich der Terrormiliz "Islamischer Staat" angeschlossen zu haben. Die Behörden hatten ihn schon länger beobachtet.



Der europäische Fußballverband UEFA wies Vorwürfe zurück, die Mannschaft von Borussia Dortmund sei bei der Neuansetzung des Champions-League-Spieles keine 24 Stunden nach dem Sprengstoffanschlag übergangen worden. Die Entscheidung sei mit allen Beteiligten getroffen worden. Der Dortmunder Trainer Tuchel und auch Spieler hatten nach der Niederlage gegen den AS Monaco scharfe Kritik an diesem Vorgehen geübt.