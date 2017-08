Bundesumweltministerin Hendricks dringt weiter auf technische Umbauten an manipulierten Diesel-Fahrzeugen.

Die SPD-Politikerin sagte dem Deutschlandfunk, es sei zwar falsch zu behaupten, das von der Autoindustrie zugesagte Software-Update bei mehr als fünf Millionen Fahrzeugen bringe gar nichts. Die Ergebnisse des Dieselgipfels seien ein wichtiger erster Schritt. Dennoch müsse man in Arbeitsgruppen mit der Autoindustrie auch weiter über Nachrüstungen sprechen. Man könne dieses Thema nicht einfach so abräumen. Hendricks betonte, es werde scharfe Überprüfungen im realen Fahrbetrieb geben. Auch könne sie nicht ausschließen, dass es nun doch zu gerichtlichen Fahrverboten komme.



Der Chef des Volkswagen-Konzerns, Müller, lehnte bauliche Veränderungen an den betroffenen Fahrzeugen kategorisch ab. Er wolle seine Ingenieure "zukunftsorientiert" und nicht "rückwärtsgewandt" arbeiten lassen, sagte der Manager nach den Beratungen in Berlin. Umwelt- und Verbraucherverbände kritisierten, der Dieselgipfel habe keine Verbesserungen gebracht. Ein großer Teil der dort zugesicherten Updates habe schon vorab festgestanden.