Bundesumweltministerin Hendricks dringt weiter auf technische Umbauten an manipulierten Diesel-Fahrzeugen.

Die SPD-Politikerin sagte im Deutschlandfunk, das von der Autoindustrie zugesicherte Software-Update bei mehr als fünf Millionen Fahrzeugen sei ein wichtiger erster Schritt. In Arbeitsgruppen müsse man aber auch weiter über Nachrüstungen sprechen. Man könne dieses Thema nicht einfach so abräumen. Hendricks betonte, es werde scharfe Überprüfungen im realen Fahrbetrieb geben.



VW-Chef Müller lehnt bauliche Veränderungen an den betroffenen Fahrzeugen ab. Er wolle seine Ingenieure "zukunftsorientiert" und nicht "rückwärtsgewandt" arbeiten lassen, sagte er nach dem sogenannten Diesel-Gipfel in Berlin. Umwelt- und Verbraucherverbände erklärten, Politik und Autobranche hätten das Treffen vor die Wand gefahren. Software-Updates seien nicht ausreichend.