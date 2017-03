Ein EU-Land verweigert dem Ratspräsidenten hartnäckig seine Unterstützung und prangert den Rest der Gemeinschaft als unsolidarisch an. Um eines der schwächeren Worte zu zitieren. Die unmittelbaren Folgen müssen nicht dramatisch sein, aber die Zeichen an der Wand sollte niemand überlesen. Es bröckelt.

Nach dem sich Theresa May fröhlich verabschiedet hat, probt eine andere Regierungschefin den Aufstand. Dass die polnische Delegation gestern nicht komplett abgereist ist, wurde bereits als Erfolg und Zeichen der Beruhigung gewertet. Die Sprachlosigkeit angesichts dessen schien dem einen oder anderen ins Gesicht geschrieben. So sehr, wie all das kein großes Thema sein soll – dröhnen einem die Ohren.

Inzwischen wundert sich auch niemand mehr, wenn die deutsche Kanzlerin den Brexit als Weckruf bezeichnet, und zumindest davon spricht, man müsse schon überlegen, wie man effizienter wird. Vor noch nicht mal einem Jahr, hatte offenbar niemand diesen "Weckruf" für nötig erachtet. Auch der Nationalstaat ist in der Gipfel-Prosa zurück. Nationalität und EU-Zugehörigkeit sind nun "zwei Seiten einer Medaille", heißt es. Eine Botschaft für Donald Trump, und wer sollte dem widersprechen.

Nur vage Grundzüge einer gemeinsamen Erklärung der 27 bekannt

Wie aber die zunehmend unterschiedlichen Ansätze der Nationalstaaten im gemeinsamen Haus Europa versöhnt werden könnten, darauf bot der Gipfel keine Antwort. Von einer gemeinsamen Erklärung der 27 für Rom sind nicht mehr als vage Grundzüge bekannt. Den Rest müssen in den nächsten zwei Wochen die Sherpas erledigen. Mehr Einigkeit war nicht herzustellen.

Ob sich etwa die Visegrad-Staaten inklusive Polen in gleicher verbindlicher Form zu den gleichen Grundrechten bekennen können, wie eine Angela Merkel, ist höchst ungewiss. Und ein Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten, halten einige für eine neue Teilung Europas. Polen verweigert bereits auch hier jede Unterstützung und lehnt jegliche Gespräche darüber ab.

Ein Geist soll nun beschworen werden. Ein Geist, der offen ist für jeden. Projekte, für die sich Länder entscheiden können. "Jedes Familienmitglied hat Zugang, auch wenn nicht jedes davon Gebrauch macht." Klingt gut, und der Ansatz ist nicht verkehrt. Aber mehr ist im Augenblick auch nicht drin. Wenn überhaupt. Man muss vielleicht das Naturell einer Physikerin besitzen, um den Glauben an die Machbarkeit auch in Europa niemals zu verlieren.