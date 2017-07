UNO-Generalsekretär Guterres hat das Treffen der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer in Hamburg als Erfolg gewertet.

Guterres verwies im ARD-Fernsehen insbesondere darauf, dass die USA im Streit um den Klimaschutz isoliert seien. 19 Länder hätten solide zusammengestanden und sich verpflichtet, Kurs zu halten.



Nach dem Ende des G20-Gipfels hatte der türkische Präsident Erdogan die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens durch sein Land allerdings infrage gestellt. Sein Abrücken steht im Widerspruch zu der Abschlusserklärung, in der sich alle Teilnehmerstaaten außer den USA ausdrücklich zum Abkommen von Paris bekannt hatten. Erdogan sagte, nach derzeitigem Stand werde der Vertrag eher nicht vom türkischen Parlament ratifiziert. Er begründete dies mit seiner Befürchtung, dass die Türkei in dem Abkommen zu den Industriestaaten gezählt wird. Dann müsste sein Land in einen künftigen Umweltfonds zahlen, anstatt Geld daraus zu erhalten.



Beim Thema Wirtschaft bekannten sich alle G20-Staaten zum freien Handel und erteilten Protektionismus eine Absage.