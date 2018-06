Die Ankündigung von US-Präsident Trump, nun doch nicht die gemeinsame Abschlusserklärung des G7-Gipfels zu unterzeichnen, hat bei deutschen Politikern für Empörung gesorgt. Bundesaußenminister Maas meinte dazu, man könne mit 280 Twitter-Zeichen in Sekundenschnelle Vertrauen zerstören. Das wieder aufzubauen, werde viel länger dauern.

Die SPD-Vorsitzende Nahles nannte Trump einen "Chaoten", der sich per Tweet von der internationalen Verantwortung verabschiedet habe. Grünen-Chef Hofreiter plädierte für ein neues Gesprächsformat, da Trump die G7 ruiniert habe.



Ein Sprecher der Bundesregierung erklärte nach der Rückkehr von Kanzlerin Merkel aus Kanada, man stehe auch nach dem Rückzug der USA zur Abschlusserklärung. EU-Ratspräsident Tusk teilte ebenfalls mit, man halte an dem Kommuniqué fest, so wie es von allen Teilnehmern vereinbart worden sei.



Auch in Frankreich stieß Trumps Verhalten auf Unverständnis. Das Büro des französischen Präsidenten Macron erklärte, die internationale Zusammenarbeit könne nicht von Wutanfällen oder abfälligen Bemerkungen abhängig gemacht werden. Man habe in Kanada zwei Tage an der gemeinsamen Erklärung der G7 gearbeitet. Wer danach wieder aussteige, zeige dass er nicht verlässlich sei.



Nach Abschluss des Gipfels war es zum Eklat gekommen, als US-Präsident Trump seine bereits erteilte Zustimmung zur Abschlusserklärung des Treffens per Twitter zurückgezogen hatte. Er begründete dies mit Äußerungen des kanadischen Premierministers Trudeau zu US-Schutzzöllen auf Stahl und Aluminium.



Trudeau hatte vor Journalisten gesagt, Kanada lasse sich nicht herumkommandieren und werde seinerseits Vergeltungszölle einführen. Trump, der den Gipfel bereits Stunden vorher verlassen hatte, bezeichnete den kanadischen Regierungschef deshalb als unaufrichtig und schwach. Der US-Präsident drohte zudem erneut mit Schutzzöllen auf Autoimporte. Ein Sprecher Trudeaus erklärte, dieser habe nach dem Treffen nichts anderes gesagt, als er Trump bereits während des Gipfels deutlich gemacht habe.



Trumps Wirtschaftsberater Kudlow verteidigte die Entscheidung des US-Präsidenten. Der kanadische Regierungschef Trudeau habe den USA in den Rücken gestochen, sagte Kudlow dem Sender CNN. "Trudeau sagt, wir sind das Problem mit den Zöllen. In Wahrheit ist es Kanada, das enorme Zölle erhebt", betonte Kudlow. Er begründete die Kehrtwende Trumps auch damit, dass dieser kurz vor seinem Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un den Eindruck der "Schwäche" habe vermeiden wollen.



Die ursprünglich von allen Gipfelteilnehmern mitgetragene Abschlusserklärung war trotz Streitigkeiten in mehreren Punkten zustandegekommen. Sie enthielt unter anderem ein Bekenntnis zum Freihandel und zum Abbau von Zöllen sowie zur Gleichstellung der Geschlechter und zur Förderung der Mädchenbildung. Zudem werfen die G7 Russland vor, eine destabilisierende Außenpolitik zu betreiben und Demokratien zu unterminieren.



Eine Passage zum Pariser Klimaabkommen wurde ausdrücklich ohne die Zustimmung der USA verfasst. Beim Kampf gegen Plastikmüll in den Ozeanen verweigerten die USA und Japan ihre Zustimmung zu konkreten Recycling-Zielen.

