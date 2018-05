Julia Skripal erwägt ungeachtet des Giftanschlags gegen sie und ihren Vater langfristig eine Rückkehr in ihre russische Heimat.

Sie sagte in einem von der Nachrichtenagentur Reuters verbreiteten Video, derzeit kümmere sie sich um ihren Vater, bis er sich vollständig erholt habe. Doch sie hoffe, später einmal nach Russland zurückkehren zu können. Skripal fügte hinzu, sie versuche, mit den verheerenden Veränderungen zurechtzukommen, denen sie körperlich und emotional ausgesetzt sei. Ihre Erholung sei langsam und schmerzhaft gewesen.



Die 33-Jährige und ihr Vater, ein russischer Ex-Agent, halten sich derzeit an einem geheimen Ort auf. Die beiden waren Anfang März in der englischen Stadt Salisbury durch den Giftanschlag schwer verletzt worden. Großbritannien macht die russische Regierung für den Anschlag verantwortlich. Moskau weist dies zurück.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.