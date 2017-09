Schulz hat alles probiert. Er hat Themen gesetzt, auf Ungerechtigkeiten verwiesen, Pläne vorgestellt, was er anders, besser machen würde. Dennoch – so sind sich Demoskopen und politische Beobachter einig - bleibt es äußerst unwahrscheinlich, dass am 24. September mehr Wähler ihr Kreuz bei der SPD machen als bei der Union.

Das Fernsehduell Merkel gegen Schulz als einzige Hoffnung für die SPD, das Ruder doch noch einmal herumzureißen, wurde von beiden Seiten minutiös vorbereitet. Konnte Martin Schulz gegen Angela Merkel punkten oder perlte auch dieses Mal seine Angriffsstrategie an ihr ab? Warum verläuft der Wahlkampf so langweilig, wie viele meinen? Und ist die Wahl sogar schon entschieden?

Gesprächsgäste:

Tilman Mayer , Politikwissenschaftler, Universität Bonn

Hilde Mattheis , SPD, Obfrau im Gesundheits-Ausschuss des Deutschen Bundestages, Vorsitzende des Forums Demokratische Linke 21

Hans-Peter Uhl, CSU, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestages

