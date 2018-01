Ein Konzert zum Muttertag. Die talentierte 13-jährige Siri betritt im schwarzen Abendkleid die Bühne, um ein Klavierkonzert zu spielen. Auf ihrer Brust prangt ein gelber Stern, darauf der Schriftzug: "Klon". Eine Schreckensvision, zu sehen im Spielfilm "Blueprint" von 2003.

Die Vorlage für den Film war der gleichnamige Roman von Charlotte Kerner, der Ender der 90er-Jahre erschien. Das ist kein Zufall. Die Welt stand noch unter dem Dolly-Schock. 1996 war es mit dem Schaf Dolly zum ersten Mal gelungen, ein Säugetier aus adulten Zellen zu klonen. Die Aufregung war groß. Wenn wir Schafe klonen können, dann können wir bald auch Menschen klonen, hieß es.

UN versuchte das Klonen zu verbieten

Und Gründe dafür würden sich schon finden, sei es – wie im Film – der Wunsch nach Unsterblichkeit des eigenen Talents, sei es die Suche nach lebenden Ersatzteillagern für kranke Geschwister, sei es der Aufbau einer willenlosen, skrupellosen und effektiven Klonarmee für durchgeknallte Diktatoren. Oder einfach die schlichte wissenschaftliche Neugier.

Weltweit entspann sich eine Debatte um die ethischen Grenzen der Gen-Technologie. Die Vereinten Nationen versuchten in den 2000er-Jahren, das reproduktive Klonen von Menschen zu verbieten. Doch dieses Ansinnen scheiterte krachend.

Was zeigt das? Es zeigt, dass ethische Maßstäbe kulturabhängig sind. Was uns als völlig indiskutabel erscheint, das gilt anderswo durchaus als legitim. In Europa sind wir vom Christentum geprägt. Nach christlicher Auffassung ist der Mensch das Ebenbild Gottes. Und Gottes Ebenbild klont man nicht. Deshalb tut sich das Christentum mit allen Formen der Reproduktionsmedizin schwer. Und deshalb ist diese Disziplin hier so hoch umstritten.

Doch wir müssen nur nach Israel blicken, um zu erkennen, dass man das alles auch ganz anders sehen kann. Im Judentum wiegt der Auftrag, Nachkommen zu zeugen, viel schwerer als im Christentum. "Seid fruchtbar und mehret euch!", ruft Gott seinem Volk zu. Auf welche Weise der Nachwuchs entsteht, ist zweitrangig. Deshalb ist Israel führend in der Reproduktionsforschung. Und dennoch: Das Klonen von Menschen ist auch dort ein Tabu.

Das Individuum spielt in vielen ostasiatischen Kulturen keine so große Rolle wie bei uns

Doch gilt das auch für China? Da können wir uns nicht so sicher sein. Das Individuum spielt in vielen ostasiatischen Kulturen keine so große Rolle wie bei uns. Das Wohl der Gesamt-Gesellschaft zählt im Zweifel mehr. Das führt schon heute dazu, dass in China zum Tode Verurteilte als Ersatzteillager für Spenderorgane dienen. Manche Chinesen halten das für eine gute Praxis. So könne der Verurteilte ja posthum noch der Gesellschaft dienen. Wir sollten uns dessen bewusst sein. Nur so können wir verstehen, warum unsere ethischen Maßstäbe dort manchmal auf Unverständnis stoßen.

Und hinzukommen noch ganz andere Motive: Die chinesische Regierung möchte international Anerkennung gewinnen. Man will zur Weltmacht aufsteigen. Eine Weltmacht zeichnet sich nicht nur durch ihre militärische oder wirtschaftliche Macht aus. Auch Spitzenforschung zählt. Das dürfte ein Hauptgrund dafür sein, dass nun die allerersten Klon-Primaten ausgerechnet in einem chinesischen Labor das Licht der Welt erblickt haben.

Welchen wissenschaftlichen Nutzen die Klon-Äffchen haben, das ist auch unter europäischen Wissenschaftlern umstritten. Manche sehen durchaus Vorteile, andere eher nicht. Doch darum geht es eigentlich gar nicht. China wollte beweisen, dass es das kann: Primaten klonen.

Der Tag wird kommen

Ich bin mir sicher: Eines Tages wird sich ein Forscherteam finden, das beweisen will, dass es Menschen klonen kann. Und es wird sich eine Regierung finden, die das finanziell unterstützt, auch wenn die Horror-Vision einer Klon-Armee wohl immer Science-Fiction bleiben wird. Technisch mag der Weg zum geklonten Menschen noch weit sein. Dennoch: Der Tag wird kommen, auch wenn der wissenschaftliche Nutzen gleich Null sein dürfte.

In der Geschichte der Menschheit ist noch jede Technologie missbraucht worden. Wir sollten uns darauf einstellen und dort, wo wir es in der Hand haben, klare Verbote schaffen. Das gilt auch für die Zusammenarbeit in ethisch fragwürdigen Forschungsprojekten.

Aber: Der beste Weg, das Klonen von Menschen so unwahrscheinlich wie möglich zu machen, ist die Förderung von ethisch weniger problematischen Techniken.