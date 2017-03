In der griechischen Mythologie war es Pandora, die gegen alle Anweisungen von Zeus eine Büchse öffnete, aus der Übel strömten, mit denen die Menschheit zuvor nicht vertraut war: Arbeit etwa, Krankheit und Tod. Pandoras Büchse steht seither sinnbildlich für Handlungen oder Äußerungen, die man gerne rückgängig machen möchte, doch daran scheitert. Womit wir bei der CSU und Horst Seehofer wären.

Wie Seehofer die Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende Angela Merkel ob ihrer Flüchtlingspolitik in den vergangenen Monaten demütigte und piesackte, ist oft genug beschrieben worden. Bis zum 24. Januar galt das als etwas derbere Form der Folklore in der üblichen On-off-Beziehung der beiden Unions-Schwesterparteien.

Doch an jenem Tag im Januar wurde Martin Schulz zum Spitzenkandidaten der SPD für die Bundestagswahl ausgerufen. Und die politischen Koordinaten, die bis dato pfeilgerade auf eine weitere Amtszeit der ewigen Kanzlerin Angela Merkel hinausliefen, haben sich überraschend deutlich verschoben. Binnen kurzer Zeit stieg der Zuspruch zur SPD um fast die Hälfte, sodass die Sozialdemokraten nun gar plötzlich von der Kanzlerschaft ihres Spitzenmannes träumen dürfen.

Für die Union ändert das alles. Nicht nur muss Merkel auf einmal aus ihrer präsidialen und alle politischen Richtungen umarmenden Haltung hinaus. Auch die CSU muss nun die Kurve kriegen und sich auf die CDU zubewegen, will sie die Chancen der Union, auch künftig die Kanzlerin zu stellen, nicht ernsthaft gefährden.

Doch die Versöhnungsgesten Seehofers bei der Originalausgabe des politischen Aschermittwochs, dem der CSU, kamen bei der Basis in Passau nicht gut an. Der Parteichef wurde gar ausgebuht, als er Merkel lobte. Kein Wunder: Wer seine Gefolgsleute auf die höchste aller Palmen jagt, muss sich nicht wundern, wenn sie nicht so schnell wieder hinunterklettern wie der große Vorsitzende. Und selbst, wenn man davon ausgeht, dass sich dies womöglich mit der Zeit noch legt – immerhin sind es noch mehr als sechs Monate bis zur Bundestagswahl – so fallen Seehofer seine vollmundigen Ankündigungen zumindest an einem Punkt schwer auf die Füße. Die CSU, so hatte er nämlich versprochen, werde der nächsten Bundesregierung nur dann angehören, wenn sich die Schwesterpartei auf eine jährliche Obergrenze für Flüchtlinge einlasse.

Ein Dilemma für die Bayern

Nun hat sich Merkel in der Flüchtlingspolitik sehr wohl auf die CSU zubewegt: unter anderem wurde die Zahl der Abschiebungen deutlich erhöht und die Liste der sicheren Herkunftsländer ausgeweitet. Außerdem hat sich mit dem Schließen der Balkanroute und dem Flüchtlings-Pakt mit der Türkei die Zahl der Neuankömmlinge ohnehin deutlich reduziert. Bloß auf die Obergrenze will sich die Kanzlerin nicht festlegen lassen – ein Dilemma für die Bayern, das ihre eigene Glaubwürdigkeit beschädigt. Für sie heißt es nun: Entweder klein beigeben und das Gesicht verlieren, oder aber den Konflikt weiter austragen – zum eigenen Schaden.

So lenkt die CSU ab und versucht, andere Felder zu besetzen: Seine Priorität seien "Jobs, Jobs, Jobs", ließ Horst Seehofer verlauten. Und sein bayerischer Finanzminister Markus Söder wiederum, angetrieben von der Überzeugung, dass es sich bei dem Schulz-Effekt nicht um ein Strohfeuer handele, will nun schon vor der Wahl die Steuern senken und den Solidaritätszuschlag abschaffen.

Eine einigermaßen durchsichtige Strategie

Diese Strategie ist zwar einigermaßen durchsichtig. Und doch könnte sich daraus ein interessanter Wahlkampf ergeben, weitaus spannender und relevanter jedenfalls, als es noch vor wenigen Wochen aussah. Wichtiger als Symboldebatten über Obergrenzen ist nämlich die Frage, wohin Deutschland wirtschaftlich und gesellschaftlich gesteuert werden soll. Und so läuft es zum ersten Mal seit Jahren wieder auf eine klassische Polarisierung in den alten und womöglich wiederauferstandenen Volksparteien hinaus.

Da steht die SPD eher für soziale Gerechtigkeit, die eine begrenzte Rückabwicklung der Zumutungen aus den Schröder'schen Arbeitsmarktreformen und bessere Sozialleistungen fordert. Die Unionsparteien hingegen stellen eher die Leistungserbringer und weniger die Leistungsempfänger in den Mittelpunkt ihres Handelns und locken mit Verbesserungen für die Mittelschicht.

Auch hier sprechen die beiden Unionsparteien noch nicht mit einer Stimme; doch jede Meinungsumfrage, die eine Verstetigung des Schulz-Effekts belegt, wird die beiden Schwestern enger aneinanderketten. Das könnte reichen, um die von Seehofer gesäten Zweifel an der Bundeskanzlerin wieder in die Büchse zu zwängen.

Joachim Dorfs (Foto: Michael Steinert)Joachim Dorfs ist seit Januar 2008 Chefredakteur der "Stuttgarter Zeitung". Vor seinem Eintritt in die "Stuttgarter Zeitung" war er in leitenden Funktionen beim "Handelsblatt" in Düsseldorf, von 2002 bis 2007 als Stellvertretender Chefredakteur. Er leitete beim "Handelsblatt" das Ressort Unternehmen und Märkte, war als Korrespondent der Zeitung in Washington sowie fünf Jahre in Paris. Der studierte Volkswirt wuchs in Essen auf und volontierte an der Georg-von-Holtzbrinck-Schule für Wirtschaftsjournalisten.