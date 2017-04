Die internationalen Wahlbeobachter beklagen eine mangelhafte Kooperation der türkischen Behörden bei der Klärung der Manipulationsvorwürfe während des Verfassungs-Referendums. Unterdessen gingen auch gestern Abend die Proteste gegen das Ergebnis weiter.

Der Chef der Wahlbeobachterdelegation der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, Link, sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, von einer Zusammenarbeit könne keine Rede sein. Die Äußerungen der Wahlkommission, die bereits alle Manipulationsvorwürfe zurückgewiesen habe, sprächen eine eindeutige Sprache.



Auch gestern Abend gingen in mehreren Städten der Türkei tausende Menschen gegen den Ausgang des Referendums über ein Präsidialsystem auf die Straße. Demonstranten versammelten sich unter anderem in Istanbul, in Ankara, dem westtürkischen Izmir und dem zentraltürkischen Eskisehir. Sie sehen das Ergebnis der Volksbefragung als gefälscht an. Die größte Oppositionspartei CHP beantragte gestern die Annullierung des Referendums.