Der Nationale Sicherheitsrat dringt auf die Verlängerung des Ausnahmezustandes in der Türkei. Präsident Erdogan interessiert sich nicht für die Kritik der OSZE-Beobachter am Referendum. Gegen dessen Ausgang protestieren am Abend tausende Menschen in Istanbul.

Der türkische Präsident Erdogan hat die Kritik internationaler Wahlbeobachter am Verfassungsreferendum zurückgewiesen. In einer Rede vor Anhängern sagte Erdogan in Ankara, die Kritik der OSZE sei politisch motiviert. An die Wahlbeobachter gerichtet rief er wörtlich: "Kennt euren Platz!"



Das türkische Außenministerium erklärte, die OSZE-Beobachtermission sei bereits mit Vorurteilen in der Türkei angekommen und habe die Prinzipien der Objektivität und Neutralität ignoriert. Die Beobachter hatten erklärt, dass bei dem Referendum internationale Standards nicht erfüllt worden seien.



In Istanbul demonstrierten am Abend mehrere tausend Menschen gegen Erdogan. Sie skandierten unter anderem "Dieb, Mörder, Erdogan". Anwohner lehnten sich aus dem Fenster. Sie klatschten und schlugen als Zeichen des Protestes auf Töpfe.



Der Nationale Sicherheitsrat empfahl unter dem Vorsitz Erdogans, den Ausnahmezustand in der Türkei zu verlängern. Die Maßnahme muss noch vom Kabinett und vom Parlament gebilligt werden, was aber als reine Formsache gilt.



Die USA haben nach dem Referendum in der Türkei die Regierung und Präsident Erdogan aufgefordert, die grundlegenden Rechte und Freiheiten aller Bürger zu achten.



Dabei dürfe es nicht darauf ankommen, wie diese abgestimmt hätten, heißt es in einer Mitteilung des Außenministeriums in Washington. Die Vereinigten Staaten unterstützten die demokratische Entwicklung in der Türkei weiter. Dazu gehöre auch ein Bekenntnis zur Gesetzestreue und zu freien Medien, so das US-Außenministerium.



Die Bundesregierung erwart, dass Ankara einen respektvollen Dialog mit allen politischen und gesellschaftlichen Kräften sucht. In einer Stellungnahme von Bundeskanzlerin Merkel und Außenminister Gabriel wird auf den knappen Ausgang der Abstimmung verwiesen, der zeige, wie tief die türkische Gesellschaft gespalten sei.