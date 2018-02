Als Konsequenz aus dem Amoklauf an einer Schule in Florida hat sich US-Präsident Trump zu kleineren Reformschritten im Waffenrecht bereit gezeigt. Das Justizministerium arbeite auf seine Anweisung hin an einer Verordnung zum Verbot von Schnellfeuerkolben für halbautomatische Waffen, teilte er in Washington mit.

Die Vorrichtungen ermöglichen ähnlich rasche Schußfolgen wie bei Maschinengewehren. Für ihr Verbot ist die Zustimmung des Kongresses erforderlich. Nach Angaben aus dem Weißen Haus wird zudem ein Mindestalter für den Kauf von Sturmgewehren erörtert. Mit einer solchen Waffe hatte am vergangenen Mitttwoch ein Jugendlicher an einer Schule 17 Menschen getötet. Proteste von Überlebenden des Massakers haben inzwischen dazu geführt, dass der öffentliche Druck auf die Waffenlobby NRA stark gewachsen ist.

