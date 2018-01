Wegen der Haushaltssperre in den USA hat Präsident Trump seine Teilnahme an einer Spendengala zum ersten Jahrestag seiner Amtseinführung in seinem Anwesen in Florida abgesagt.

Trump werde in Washington bleiben, sagte der Haushaltsdirektor im Weißen Haus, Mulvaney. Auch die Reise des Präsidenten und mehrerer Mitglieder seines Kabinetts zum Weltwirtschaftsforum in Davos in der kommenden Woche müsse womöglich abgesagt werden.



Im Senat hatten sich Republikaner und Demokraten zuvor nicht auf einen Übergangshaushalt einigen können. In der Folge kann die Regierung in Washington nur noch die nötigsten Ausgaben tätigen. Wird auch weiterhin keine Einigung gefunden, müssen zu Wochenbeginn Hunderttausende Angestellte im öffentlichen Dienst in den Zwangsurlaub geschickt werden.



Trump hat die Demokraten für das Inkrafttreten der Haushaltssperre verantwortlich gemacht. Er schrieb bei Twitter, es wäre ein leichtes für seinen politischen Gegner gewesen, einen Kompromiss einzugehen und den sogenannten "Shutdown" zu verhindern. Die Demokraten sorgten sich mehr um illegale Einwanderer als um das Militär und die Sicherheit der Grenzen. In der entscheidenden Abstimmung im Senat war es Republikanern und Demokraten gestern nicht gelungen, sich auf einen Übergangshaushalt zu einigen. Die Demokraten hatten ihre Zustimmung vom Fortbestand des sogenannten Dreamer-Programms abhängig gemacht. Damit werden rund 700.000 Einwanderer geschützt, die als Kinder illegal ins Land kamen.

