Zwei Tage nach dem schweren Sturm "Xavier" hat die Deutsche Bahn weitere Zugstrecken wieder für den Verkehr freigegeben.

So fahren auf der ICE-Verbindung Hannover - Berlin seit 15.30 Uhr wieder Züge, allerdings noch mit Verspätungen. Ebenfalls wieder befahrbar sind die Strecken Hannover - Hamburg und Berlin - Dresden. Dagegen sind andere wichtige Verbindungen in Nord- und Ostdeutschland noch gesperrt. So bleibt die Haupttrasse von Hamburg nach Berlin noch bis Montag unterbrochen, vor allem wegen massiver Schäden an der Oberleitung. Seit heute fahren aber Züge auf einer Ersatzstrecke über Uelzen und Stendal.



Die Bahn wies Vorwürfe zurück, nach dem Orkan nicht angemessen kommuniziert zu haben. Ein Sprecher schrieb dem Deutschlandfunk, die Einstellung des Zugverkehrs in weiten Teilen des Landes wegen unübersehbarer Schäden an der Infrastruktur sei eine Extremsituation, in der man den Reisenden leider nicht sagen könne, wann sie wieder mit dem Zug an ihr Ziel kämen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hatte erklärt, die Bahn sei nicht in der Lage, ihre Kunden ausreichend zu informieren. Kritik kam auch vom Fahrgastverband "Pro Bahn".