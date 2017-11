Nach dem Terroranschlag in New York hat US-Präsident Trump erklärt, das Zuwanderungssystem der "Green Card" abschaffen zu wollen.

In einer Twitter-Nachricht des Präsidenten heißt es, der Attentäter sei über eine Green-Card-Verlosung in die USA gekommen. Man müsse diesen Wahnsinn stoppen. Er wolle ein anderes System, das auf den beruflichen Fähigkeiten der Bewerber basiere.



Mit der Green Card erhalten jährlich bis zu 50.000 Ausländer eine Arbeitserlaubnis in den USA. Bei der Bewerbung muss man umfangreiche Angaben machen, die streng überprüft werden.