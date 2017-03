Wegen schwerer Überschwemmungen infolge des Wirbelsturms "Debbie" sind an der Ostküste Australiens zehntausende Menschen in Sicherheit gebracht worden.

Betroffen sind vor allem die Bundesstaaten Queensland und New South Wales. Hier kam mindestens ein Mensch ums Leben, der staatliche Rettungsdienst rechnet mit weiteren Opfern. Die staatlichen Behörden warnen außerdem davor, dass Krokodile und Schlangen wegen der über die Ufer getretenen Flüsse an unerwarteten Stellen auftauchen könnten.



Der Wirbelsturm war am Dienstag auf die Nordostküste Australiens getroffen und hatte schwere Schäden angerichtet.