Hamburg ist wieder sauber nach weniger als 24 Stunden. Der arabische TV-Sender Al Jazeera ist verblüfft. Er bedankt sich mit einem kleinen Video-Spot für die effizienten Aufräumungsarbeiten nach den schlimmen Krawallen beim G20-Gipfel in Hamburg.

Der arabische Nachrichtensender Al Jazeera English ist offenkundig angetan von "deutscher Tüchtigkeit". Während weltweit viele über das Ausmaß der Ausschreitungen während des G20-Gipfels in Hamburg schockiert sind, hat der Sender mit Hauptsitz in Katar einen positiven Aspekt im Nachgang der schlimmen Geschehnisse ausgemacht.

Thank you, German efficiency. pic.twitter.com/o48DHcuGHE — Al Jazeera English (@AJEnglish) 9. Juli 2017

Nicht einmal 24 Stunden nach den Protesten sei es in Hamburg wieder aufgeräumt, heißt es erstaunt in einem kurzen Spot, den der Sender bei Twitter veröffentlich hat. Er zeigt die schlimmen Szenen vom Samstag mit brennden Barrikaden, Wasserwerfen und verwüsteten Geschäften. Abwechselnd werden Szenen vom heutigen Sonntag eingeblendet mit Kehrmaschinen, schwerem Räumgerät und Menschen, die durch die Straßen schlendern. Das Ganze ist unterlegt mit klassischer Streichermusik und am Ende erfolgt ein Dank: "Thank you, German efficiency!"

Auf Twitter erreichte das Video sehr rasch mehrere hundert "Retweets" und "Likes". Das sind deutlich mehr, als der Sender sonst mit seinen Tweets an diesem Tag bislang erreicht hat.