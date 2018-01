Führende SPD-Politiker sind zuversichtlich, dass der Parteitag der Sozialdemokraten am 21. Januar für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union stimmen wird.

Parteichef Schulz sagte im ZDF, man habe in den Sondierungsgesprächen mit CDU und CSU eine Menge herausgeholt. Auch Partei-Vize Scholz sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, das Gesamtpaket stimme. Auf dieser Basis lohne es sich, Koalitionsverhandlungen zu führen. Er bedauerte, dass es nicht zu einer großen Steuerreform gekommen ist und kündigte an, dass die SPD das Thema Bürgerversicherung nicht aufgeben werde. Das SPD-Präsidiumsmitglied Ueckermann sprach sich gegen eine Neuauflage der großen Koalition aus. Sie überzeuge das Ergebnis nicht, sagte sie der Funke Mediengruppe.



CSU-Generalsekretär Scheuer hofft auf Zustimmung bei der SPD-Basis. Er sagte der "Passauer Neuen Presse", man setze auf die Vernunft. Bundeskanzlerin Merkel hatte gestern Abend bei einem Neujahrsempfang in ihrem Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern erklärt, dass sie auf eine Regierungsbildung bis Ostern setzt.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.