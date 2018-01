Nach der Einigung von Union und SPD hat der linke Flügel der SPD Widerstand gegen eine weitere Große Koalition angekündigt.

Die Bundestagsabgeordnete Mattheis sagte im Deutschlandfunk, man wolle die Delegierten vor dem Parteitag am 21. Januar davon überzeugen, gegen ein solches Bündnis zu stimmen. Durch ein Weiter-So fördere man die Politikverdrossenheit und stärke die rechten Ränder. Mattheis betonte, der bessere Weg wäre eine Minderheitsregierung. Dann gäbe es wieder eine politische Kultur, die den Austausch von Argumenten fördere und nicht nur politische Mehrheiten nutze. Das SPD-Präsidiumsmitglied Ueckermann sagte der Funke Mediengruppe, sie überzeuge das Ergebnis nicht. Die Union blockiere einen Politikwechsel für mehr soziale Gerechtigkeit.



Dagegen erklärte Parteichef Schulz im ZDF, man habe in den Sondierungsgesprächen mit CDU und CSU eine Menge herausgeholt. Auch Partei-Vize Scholz sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, das Gesamtpaket stimme. Auf dieser Basis lohne es sich, Koalitionsverhandlungen zu führen. Er bedauerte, dass es nicht zu einer großen Steuerreform gekommen ist und kündigte an, dass die SPD das Thema Bürgerversicherung nicht aufgeben werde.



CSU-Generalsekretär Scheuer hofft auf Zustimmung bei der SPD-Basis. Er sagte der "Passauer Neuen Presse", man setze auf die Vernunft. Bundeskanzlerin Merkel geht von einer Regierungsbildung bis Ostern aus.

