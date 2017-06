Ob sich denn "Schadenfreude" eingestellt habe, wurden heute in der BBC selbst Reporter in Paris und Brüssel gefragt. Mit einem deutschen Wort wohlgemerkt, für das es bezeichnenderweise keine so richtig treffende Übersetzung in anderen Sprachen gibt.

Schadenfreude mag der eine oder andere empfunden haben. Wirklich zugeben wollte das niemand angesichts der Wahlergebnisse von Theresa May. Zu Recht. Es ist das letzte, was die Europäische Union im Moment gebrauchen kann. Viele EU-Politiker haben daraufhin gewiesen, dass eine geschwächte May eher harte Verhandlungen bedeuten wird, da sie ihre eigene Position stärken muss und sich nicht viele Abweichler leisten kann. Das ist im Moment ein wahrscheinliches Szenario.

Klagen hinter den Kulissen

Natürlich bedeutet der Gegenwind für May auch einen moralischen Auftrieb für die Verfechter eines "weichen Brexit". Jeremy Corbyn hatte dafür plädiert, dass Großbritannien im Binnenmarkt bleibt mit allen Arten der Freizügigkeit, und man sich unbedingt um einen Austrittsvertrag bemüht, anstatt Knall auf Fall die EU zu verlassen - mit unabsehbaren Folgen. Es ist durch aus möglich, dass diese Stimmen bei den Verhandlungen noch an Gewicht gewinnen. Zum Beispiel durch den Eintritt der nordirischen Unionisten in das Kabinett. Wie stabil die nächste Regierung May tatsächlich sein wird, kann heute niemand vorhersagen. Auch Neuwahlen oder Regierungsumbildungen lassen sich nicht ausschließen.

Doch im Augenblick sieht es eher nach einer Regierungschefin aus, die ihren Brexit-Plan durchzieht und angesichts ihrer Wahl-Verluste noch schärfer an die Sache herangehen wird. So viel ist bei diesen komplizierten Verhandlungen noch völlig unklar. Noch haben sie nicht einmal begonnen. So vieles ist noch nie da gewesen, ist gibt keine Vorlage, kein Vorbild, eine juristische Grauzone reiht sich an die nächste - so lauten die Klagen hinter den Kulissen. Viele Details bereiten den Verhandlern auch auf EU-Seiten schwere Kopfzerbrechen. Die Siegesgewissheit, die die Europäische Union mancherorts demonstriert, erscheint inzwischen etwas verfrüht.

Interesse an einer guten Verhandlung

Zwar muss sie Entschlossenheit und Einigkeit signalisieren, um ihre Verhandlungsposition zu stärken und möglichst viel für die verbleibenden Europäer herauszuholen. Ein "harter Brexit", ein Ausstieg Großbritanniens ohne Vertrag – "No deal" wie Theresa May sagt – wäre jedoch nicht nur schlecht für die Briten, sondern auch für die EU. Sie muss also ein Interesse an einer guten Verhandlung haben. Im Zweifel vielleicht sogar mit einer Verlängerung der Frist.

Die Drohung mit der Kürze der noch verbliebenen Zeit ist daher wohlfeil. Wenn die Briten sich etwa ausrechnen, dass sie lieber einen hohen zweistelligen Milliardenbetrag einsparen und stattdessen den Ausschluss aus dem europäischen Binnenmarkt riskieren, dann wird es für sie einfach eine Kosten-Nutzen-Rechnung sein. Europa kann dann nicht mehr viel tun. Drohungen, um potentielle Nachahmer abzuschrecken, werden auf Dauer nicht überzeugen. Und Schadenfreude kann ein schlechter Ratgeber sein.