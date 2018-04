Nach der Zerschlagung eines bundesweiten Schleuser- und Prostitutions-Netzwerks sind sieben Beschuldigte in Untersuchungshaft genommen worden.

Wie Oberstaatsanwalt Badle in Frankfurt am Main mitteilte, werden ihnen die gewerbsmäßige Einschleusung von Ausländern, Zwangsprostitution, Zuhälterei und das Vorenthalten von Arbeitsentgelten vorgeworfen. Unter den Inhaftierten sind auch die beiden Hauptverdächtigen, ein deutsch-thailändisches Ehepaar aus Siegen. - Bei der gestrigen Großrazzia hatten mehr als 1.500 Bundespolizisten Bordelle und Wohnungen in zwölf Bundesländern durchsucht. Die Beschuldigten sollen Frauen und Transsexuelle aus Thailand nach Deutschland gelockt haben.

