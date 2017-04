Nach seiner Niederlage bei der französischen Präsidentschaftswahl zieht der konservative Kandidat Fillon Konsequenzen.

Fillon sagte bei einem Treffen der Parteiführung in Paris, er werde bei seinen Republikanern kein Spitzenamt mehr übernehmen. Der 63-Jährige war am Sonntag in der ersten Runde der Wahl laut dem offiziellen Endergebnis mit 20 Prozent der Stimmen nur auf dem dritten Platz gelandet und damit ausgeschieden.



Der französische Präsident Hollande rief die Bürger des Landes auf, in der Stichwahl am 7. Mai für den linksliberalen Kandidaten Macron zu stimmen, um einen Sieg der Chefin des rechtsextremen Front National, Le Pen, zu verhindern. Macron hatte im ersten Wahlgang 24 Prozent der Stimmen erhalten; Le Pen kam auf 21,3 Prozent.