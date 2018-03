Der russische Präsident Putin hat sich nach seiner klaren Wiederwahl offen für einen Dialog mit dem Westen gezeigt.

Russland wolle konstruktive Gespräche mit internationalen Partnern, sagte Putin in Moskau. Er kündigte zudem an, dass das Land in diesem und im kommenden Jahr seine Militärausgaben kürzen werde. Man wolle keinen Rüstungswettlauf. Gleichzeitig stellte Putin klar, dass Russland weiter seine nationalen Interessen verteidigen werde.



Putin äußerte sich bei einem Treffen mit den unterlegenen Gegenkandidaten im Kreml. Der 65-Jährige hat nach amtlichen Ergebnissen knapp 77 Prozent der Stimmen erhalten; seine Konkurrenten blieben chancenlos.



Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa kritisierte deshalb auch die fehlende Konkurrenz für Putin bei der Präsidentenwahl. Eine Wahl ohne echte Auswahl sei keine Wahl, stellten OSZE-Beobachter in Moskau klar. Außerdem sei auf die Bürger unverhältnismäßiger Druck ausgeübt worden, wählen zu gehen. Im Großen und Ganzen sei die Abstimmung aber korrekt verlaufen, betonte die OSZE sie hatte 481 Beobachter nach Russland entsandt.



In Deutschland fielen die Reaktionen von Mitgliedern der Bundesregierung verhalten aus. Ein Sprecher erklärte, Kanzlerin Merkel habe den Wahlausgang zur Kenntnis genommen und werde demnächst ein Glückwunschtelegramm schicken. Bundespräsident Steinmeier gratulierte Putin. In einem Schreiben äußerte er die Hoffnung, dass der russische Präsident der Entfremdung zwischen Deutschland und Russland entgegenwirken werde. Bundesaußenminister Maas (SPD) sprach von einem "nicht in allen Punkten fairen politischen Wettbewerb", der bei der Wahl stattgefunden habe.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.